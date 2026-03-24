Inaugurato l' anno accademico la rettrice Ramaciotti | Il 90% degli studenti ha ricevuto un sostegno

L’inizio dell’anno accademico presso l’Università di Ferrara è stato segnato da un intervento della rettrice, che ha comunicato che circa il 90% degli studenti ha beneficiato di un sostegno. L’ateneo ha annunciato l’ampliamento dell’offerta formativa, l’aumento degli investimenti in ricerca e diritto allo studio, e ha confermato il rafforzamento della stabilità economico-finanziaria dell’istituzione.

L’Università di Ferrara amplia l’offerta formativa, rafforza gli investimenti su ricerca e diritto allo studio e consolida il proprio equilibrio economico-finanziario L’Università di Ferrara amplia l’offerta formativa, rafforza gli investimenti su ricerca e diritto allo studio e consolida il proprio equilibrio economico-finanziario. Sono alcuni dei principali dati emersi in occasione dell’inaugurazione del 635° anno accademico, illustrati nella relazione della rettrice Laura Ramaciotti. Sul fronte della didattica, l’Ateneo introdurrà dall’anno accademico 2026-2027 cinque nuovi corsi di laurea triennale con modalità prevalentemente a distanza, tra cui Comunicazione digitale, Ingegneria gestionale e Psicologia per la salute. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Inaugurato l'anno accademico, la rettrice Ramaciotti: "Il 90% degli studenti ha ricevuto un sostegno" Articoli correlati Dai fondi Pnrr alla crescita degli studenti. La rettrice Petrucci all’inaugurazione dell’anno accademicoFirenze, 18 febbraio 2026 – Oltre 140 milioni di euro di finanziamenti, 56 progetti legati al Pnrr e più di 1. Leggi anche: Unisalento, inaugurato l'anno accademico. La rettrice Aiello: «Insieme per crescere». Decaro risponde sul Policlinico universitario: «Massimo impegno» Contenuti e approfondimenti su Inaugurato l'anno accademico la... Temi più discussi: Scuola di alta formazione in Pediatria: inaugurato l'anno accademico 2025-2026; Ci sarà bisogno di noi. Inaugurato l’anno accademico di Unicam – VIDEO; Inaugurato l’anno accademico 2025-2026 dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; Unicam non è solo studio ma luogo dove si diventa Inaugurato l’anno accademico (Foto/Video). UNIFG VISIONE L’Unifg inaugura l’Anno Accademico 2025/2026: la visione al centro della cerimoniaL’Università non è il luogo della conservazione del sapere, ma il luogo in cui una società decide che vale ancora la pena comprendere il mondo prima di cambiarlo ... statoquotidiano.it Inaugurato l’anno accademico del Polo delle Arti e del Design di FirenzeIl Polo riunisce tre diversi istituti fiorentini: l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di musica Luigi Cherubini e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (Isia). Anche Giani e Manetti ... intoscana.it Inaugurato a Vivo d’Orcia un nuovo spazio didattico sull’acqua intitolato a Luciano Vagaggini... - facebook.com facebook Oggi a Roma abbiamo inaugurato tre nuove Case della Comunità: Tuscolano, Casale de Merode e Decima Torrino. Strutture pubbliche che integrano #sanità e servizi sociali, punti di riferimento stabili per i cittadini e per i loro percorsi di cura. regione.lazio.it x.com