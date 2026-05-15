Offese all’opposizione durante il consiglio comunale di Sarno | la denuncia di Forza Italia

Durante il consiglio comunale di Sarno, sono state rivolte alcune offese all’opposizione, portando alla denuncia di un rappresentante di Forza Italia. La seduta si è svolta con toni accesi, ma sono stati segnalati insulti e commenti offensivi rivolti ai consiglieri di minoranza. In seguito, il partito ha diffuso una nota in cui condanna quanto avvenuto, sottolineando che il consiglio dovrebbe rispettare le regole del confronto civile e democratico. La vicenda ha suscitato commenti tra i presenti e sui social.

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Tempo di lettura: 2 minuti “ Il consiglio comunale dovrebbe essere il luogo del confronto democratico, del rispetto istituzionale e del dialogo politico, anche acceso, ma sempre civile. A Sarno, invece, da troppo tempo ormai si assiste a scene che mortificano le istituzioni e feriscono l’immagine dell’intera città di Sarno. Urla, offese personali, attacchi continui e parole offensive hanno trasformato l’aula consiliare in una vera arena politica, dove il rispetto sembra essere diventato un lontano ricordo. L’ultimo episodio rappresenta uno dei momenti più bassi della storia amministrativa cittadina: assistere ad attacchi personali durante una dichiarazione ufficiale in aula è qualcosa di gravissimo e inaccettabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Offese all’opposizione durante il consiglio comunale di Sarno: la denuncia di Forza Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manfredonia, offese in Consiglio Comunale, Valente denunciaDopo le frasi pronunciate da uno spettatore durante l’ultimo consiglio comunale di Manfredonia del 29 aprile, l’assessora Maria Teresa Valente,... Forza Italia, Sarno capogruppo in Consiglio provincialeTempo di lettura: 2 minuti I tre consiglieri provinciali eletti nella lista ‘Hirpinia Libera’, Mauro Piccolo, Marino Sarno e Mimmo Landi, si sono...