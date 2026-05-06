Il Consiglio approva il Rendiconto ma è scontro tra maggioranza e opposizione

Durante la riunione del consiglio comunale di ieri, 5 maggio, si è discussa la approvazione del Rendiconto 2025. La seduta si è conclusa con un acceso confronto tra i membri della maggioranza e dell’opposizione, che hanno espresso posizioni contrapposte sull’argomento. Alla fine, il consiglio ha approvato il documento, ma la discussione ha evidenziato una forte divisione tra le parti coinvolte.

Scontro tra maggioranza e opposizione sul Rendiconto 2025, argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale di ieri (5 maggio). In avvio di seduta, si è provveduto a ratificare le delibere di giunta relative ai servizi comunali, tra cui la disciplina delle rette del micronido e della mensa.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Rendiconto di bilancio, il Consiglio approva. Poi la maggioranza attacca l'opposizione“I bilanci sono in ordine, e nessuna grave irregolarità è stata riscontrata, né contabile né finanziaria. Leggi anche: Pago Veiano, scontro tra maggioranza e opposizione Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025.; Il Consiglio comunale approva il rendiconto di gestione; Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto Lavoro; Montepulciano, il consiglio comunale approva il bilancio consuntivo del 2025. Mobilità dolce: il consiglio comunale approva la mozione per il potenziamento dei percorsi ciclabiliCon l'aumento degli spostamenti in bicicletta a Torino il Comune ha deciso di rinnovare le piste ciclabili cittadine. ecoincitta.it Haiki+, CdA approva il bilancio di sostenibilità 2025(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Haiki+, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2025, seconda edizione del documento, redatto seco ... finanza.repubblica.it Il consiglio comunale approva il rendiconto di gestione: spesa pro capite per opere pubbliche pari a 127,92 euro per abitante LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/05/nel-2025-oltre-18-milioni-di-euro-in-investimenti-sul-territorio-di-castellanza/2566723 - facebook.com facebook CONSIGLIO APPROVA LA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026 x.com