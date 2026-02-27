Salò | TEDx Salò - Onde di Rottura

C’è un momento preciso in cui un sistema, sottoposto a pressione, smette di essere integro e si incrina. Per la fisica è un punto di rottura; per il TEDxSalò, è l'inizio di una visione. La sponda bresciana del Garda si prepara a diventare l'epicentro di una riflessione profonda che mette al centro il concetto di "Frattura": non come fine, ma come innesco di trasformazioni inaspettate. In un'epoca che insegue la perfezione lineare, l’evento gardesano inverte la rotta, celebrando ciò che si rompe e ciò che devia dal percorso stabilito. "Onde di Frattura" è il filo rosso di questa edizione: un invito a esplorare processi messi sotto sforzo, dove l'incrinatura diventa lo spazio in cui nasce il nuovo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Albinea e il suo simbolo Grasselli. Si rifiutò di combattere per Salò

Jessica Caratti morta a 45 anni la mattina di Natale: Salò sconvoltaNon ce l'ha fatta, Jessica Caratti: l'amazzone, 45 anni, è morta nella mattinata di Natale dopo essere rimasta gravemente ferita martedì scorso in un...