Diritto di esistere oltre i diciotto anni | la sfida della proposta di legge su autismo e sistema di cura

Il dibattito sulla proposta di legge che riguarda il diritto di esistere oltre i diciotto anni per le persone con autismo si concentra sulla possibilità di garantire un percorso di cura e assistenza anche dopo questa soglia. La discussione si svolge in un contesto in cui si cerca di definire modalità di supporto durature, coinvolgendo rappresentanti di associazioni e istituzioni impegnate nel settore. La questione, al centro di attenzione, mira a stabilire un quadro normativo più stabile e inclusivo.

Avellino, 11 maggio 2026 - Vi sono momenti in cui la politica legislativa, anziché inseguire l'urgenza mediatica, prova a misurarsi con la struttura profonda di un problema. È quanto accaduto oggi pomeriggio ad Avellino, presso il Circolo della Stampa, la FP CGIL ha presentato una proposta di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Argomenti più discussi: Israele non ha diritto di esistere perché qualcuno pensa di essere titolato a concederglielo. Israele esiste perché esiste il popolo ebraico, punto e basta. La sua esistenza non è opinabile, e anche solo porre la questione è iniquo e offensivo – Israele.net; La forza del diritto: perché l’Unione europea deve tornare ad allargarsi - di Giacomo Corbellini [articolo]; Israele e la sfida del numero primo, oggi il diritto ad esistere è tornato ad essere una faccenda di esclusiva degli ebrei; Armadilly alla Galleria Rossini.

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Israele non ha diritto di esistere perché qualcuno pensa di essere titolato a concederglielo. Israele esiste perché esiste il popolo ebraico, punto e basta. La sua ...La frase suona di sostegno solo perché lo standard è già stato degradato al punto da essere irriconoscibile. In realtà, non fa che accettare la premessa indecente. israele.net