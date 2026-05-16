Obbligo di targa per i monopattini elettrici | da domani 17 maggio multe fino a 400 euro

A partire da domani, 17 maggio, diventa obbligatorio esporre una targa su tutti i monopattini elettrici in circolazione nel paese. La nuova normativa prevede sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro per chi non si adegua. La disposizione si applica a tutti i modelli di monopattini elettrici e ha l’obiettivo di migliorare il controllo e la sicurezza sulla strada. La normativa entrerà in vigore senza ulteriori proroghe.

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