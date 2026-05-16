Obbligo di targa per i monopattini elettrici | da domani 17 maggio multe fino a 400 euro

Da dayitalianews.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da domani, 17 maggio, diventa obbligatorio esporre una targa su tutti i monopattini elettrici in circolazione nel paese. La nuova normativa prevede sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro per chi non si adegua. La disposizione si applica a tutti i modelli di monopattini elettrici e ha l’obiettivo di migliorare il controllo e la sicurezza sulla strada. La normativa entrerà in vigore senza ulteriori proroghe.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Da domani, 17 maggio 2026, entra ufficialmente in vigore l’obbligo di targa per tutti i monopattini elettrici in circolazione in Italia. I proprietari che non avranno ancora installato il contrassegno identificativo rischiano sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro. La nuova misura, introdotta dal Ministero dei Trasporti, punta a rafforzare la sicurezza stradale e a garantire un maggiore controllo sulla circolazione dei mezzi elettrici nelle città. Assicurazione obbligatoria da luglio. Oltre alla targa, dal 16 luglio 2026 scatterà anche l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Tuttavia, diverse associazioni dei consumatori hanno evidenziato alcune criticità legate all’entrata in vigore delle nuove regole. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici dal 16 maggio

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