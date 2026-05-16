Nursing Up porterà i professionisti in piazza per dire no ad un piano di potenziamento estivo che non convince

Da cesenatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nursing Up ha annunciato che i professionisti del settore si recheranno in piazza per manifestare contro un piano di potenziamento estivo. La decisione arriva in risposta a quanto comunicato da altre sigle sindacali, che avevano già espresso riserve sulla proposta. La manifestazione si svolgerà in una data ancora da definire e coinvolgerà operatori sanitari che contestano le modalità e le caratteristiche del piano di rafforzamento temporaneo. Nessuna dichiarazione ufficiale sui numeri previsti o sulle modalità di partecipazione.

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Come già anticipato da altre sigle sindacali anche. “Premettiamo che il prossimo martedì 19 maggio - scrive Gianluca Gridelli, rappresentante di Nursing Up Romagna - ci sarà un incontro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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