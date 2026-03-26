Nuovi alloggi in housing sociale in via Lochis | al via l’iter di approvazione del piano attuativo che porterà a realizzare due nuove palazzine

La Giunta comunale ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per un nuovo Piano Attuativo in variante al Piano di Governo del territorio. Il progetto riguarda un'area tra via Lochis e via Merula, nell’ambito di un intervento di housing sociale. L’iter prevede la valutazione delle implicazioni ambientali e l’approvazione del piano che prevede la costruzione di due nuove palazzine.

Bergamo. La Giunta comunale ha dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativo alla nuova proposta di Piano Attuativo in variante al PGT per l’area tra via Lochis e via Merula (ex Piano di Zona 20). Il provvedimento rappresenta il primo passaggio amministrativo necessario per arrivare all’approvazione della proposta urbanistica e avviare il percorso di confronto con gli enti competenti e la cittadinanza. L’area interessata rientrava già in passato nel Programma Pluriennale di Attuazione del Piano di Zona 2023-2025, approvato dal Consiglio comunale nel 2023 e valido fino a giugno 2026. L’entrata in vigore del... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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