Problema fondi per il nuovo stadio Arechi Celano FI | Fico rimedi ad errori del passato

Nella giornata di ieri, durante l’esame dell’esercizio finanziario 2026 in Commissione Bilancio, il consigliere regionale di Forza Italia ha chiesto chiarimenti al presidente della commissione sui fondi destinati al restyling dello Stadio Arechi. La questione riguarda i problemi di finanziamento per il nuovo impianto, con l’esponente di Forza Italia che ha chiesto a Fico di correggere eventuali errori del passato.

Il consigliere regionale salernitano di Forza Italia ha sottoposto la questione direttamente al presidente della Regione in Commissione Bilancio Nel corso della seduta il Presidente Fico - fa sapere Celano - "ha fatto chiarezza rispetto alle nostre richieste, spiegando che la precedente amministrazione regionale aveva previsto di finanziare l’intervento con fondi FESR che, secondo le valutazioni dell’Unione Europea, non risultano utilizzabili per opere di grande impiantistica sportiva. Una circostanza che, peraltro, in altre occasioni era già stata evidenziata dalle istituzioni europee, che avevano espresso analoghe perplessità sull’utilizzo di tali fondi per interventi di questa natura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

