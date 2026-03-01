Una casa per anziani soli e persone fragili | posata la prima pietra del nuovo grande progetto di Meridiana a Monza

È stata posata la prima pietra di un nuovo complesso residenziale a Monza, realizzato dalla cooperativa La Meridiana. Il progetto prevede una casa dedicata a anziani soli e persone fragili, con l’obiettivo di offrire un servizio di assistenza e accoglienza dedicato. La struttura rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo di un modello innovativo di welfare.

Il nuovo modello di welfare per l'invecchiamento e le fragilità cognitive promosso dalla cooperativa La Meridiana ha iniziato a prendere vita. Con la prima posa data di "Di nuovo al Centro" nel pomeriggio del 28 febbraio a Monza, sta per diventare realtà un’infrastruttura sociale e sanitaria. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Monza, nasce Meridiana Hub: sabato 28 febbraio la posa della prima pietraDomani 28 febbraio, alle ore 10:30, presso la Rsa San Pietro di Monza, si terrà la posa della prima pietra di "Di nuovo al Centro", il nuovo progetto...

