Nuovo ordigno bellico scoperto a Battipaglia | zona isolata in via Eboli

A Battipaglia è stato individuato un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale all’interno di un terreno agricolo in via Eboli. La scoperta ha portato all’isolamento dell’area e all’attivazione delle procedure di sicurezza per evitare rischi a residenti e operai presenti sul posto. Le autorità competenti hanno avviato le verifiche del caso, mantenendo la zona sotto sorveglianza fino alla rimozione dell’ordigno. Nessuno è rimasto coinvolto o ferito durante le operazioni di gestione dell’incidente.

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