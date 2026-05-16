Nuovo ordigno bellico scoperto a Battipaglia | zona isolata in via Eboli

Da salernotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Battipaglia è stato individuato un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale all’interno di un terreno agricolo in via Eboli. La scoperta ha portato all’isolamento dell’area e all’attivazione delle procedure di sicurezza per evitare rischi a residenti e operai presenti sul posto. Le autorità competenti hanno avviato le verifiche del caso, mantenendo la zona sotto sorveglianza fino alla rimozione dell’ordigno. Nessuno è rimasto coinvolto o ferito durante le operazioni di gestione dell’incidente.

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A Battipaglia riaffiora un altro ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale. Il residuato è stato scoperto all’interno di un terreno agricolo situato in via Eboli, facendo scattare immediatamente le misure di sicurezza previste per garantire la tutela dei cittadini e delle attività. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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