Ordigno bellico rinvenuto in località Aversana | area isolata chiuse scuole e chiesa

La Prefettura è stata prontamente informata, mentre sul posto sono stati allertati gli artificieri, chiamati a valutare le condizioni dell’ordigno e a stabilire le modalità più opportune per il disinnesco o la rimozione Momenti di tensione a Battipaglia, dove un ordigno bellico è stato rinvenuto in località Aversana. Il ritrovamento ha fatto immediatamente scattare il protocollo di sicurezza previsto in questi casi, con l’intervento delle forze dell’ordine che hanno provveduto a isolare l’area. Nelle immediate vicinanze del punto in cui è stato scoperto l’ordigno si trova la chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato. Per garantire la sicurezza dei residenti e delle persone in transito, è stata disposta la chiusura dell’edificio religioso, insieme alla sospensione delle attività didattiche in due scuole della zona. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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