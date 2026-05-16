Nuovo Emporio Solidale in città | Aurigemma presenta ' Noi x Te Avellino Market'

In città è stato inaugurato un nuovo emporio solidale chiamato ‘Noi x Te Avellino Market’, promosso dall'amministrazione comunale. Il sindaco ha presentato l'iniziativa sottolineando che si tratta di una rete di solidarietà volta ad offrire supporto alle persone in condizioni di fragilità. L'apertura mira a fornire beni di prima necessità e ad aggregare diverse realtà del territorio per sostenere chi si trova in difficoltà. La struttura è operativa e pronta a ricevere le donazioni e le richieste di aiuto.

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