Un market una biblioteca un angolo giochi e un internet point | ecco l' Emporio solidale dell' Oltresavio

Sabato mattina si è svolto l’“Umarell tour”, una passeggiata pubblica che ha coinvolto anche l’Emporio solidale ‘Il Barco’ di via Guido Rossa 140 nel quartiere Oltresavio. L’evento ha messo in evidenza le strutture del market, della biblioteca, dell’angolo giochi e dell’internet point presenti nell’emporio. La manifestazione è stata dedicata alle opere finanziate in parte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sabato mattina il nuovo appuntamento con l'"Umarell tour", la passeggiata pubblica dedicata alle opere finanziate anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), ha acceso i riflettori sull'Emporio solidale 'Il Barco' di via Guido Rossa 140, nel quartiere Oltresavio.