La Polizia ha segnalato un tentativo di truffa tramite messaggi su WhatsApp che avvisano di finti pedaggi autostradali. Nei messaggi, viene inviato un link che, una volta cliccato, indirizza a un sito contraffatto. Questo sito raccoglie dati personali degli utenti, come numeri di telefono e informazioni bancarie. La pratica mira a ingannare le persone inducendole a fornire dati sensibili sotto falsa identità. Le autorità invitano a prestare attenzione ai messaggi sospetti e a non cliccare sui link sconosciuti.

? Domande chiave Come riconoscere il messaggio falso prima di cliccare sul link?. Quali dati personali vengono rubati attraverso il sito contraffatto?. Cosa fare immediatamente se si è già effettuato il pagamento?. Chi può offrire assistenza legale dopo aver subito la truffa?.? In Breve Giovanni D'Agata e lo Sportello dei Diritti offrono supporto tramite due email dedicate.. Bloccare carte e cambiare password sono i passi necessari dopo il clic sul link.. Segnalare il numero sospetto tramite il portale commissariatodips.it della Polizia Postale.. Verificare sempre i pagamenti sui siti ufficiali per evitare il phishing via WhatsApp.. La Polizia Postale lancia un allarme urgente via Facebook contro una nuova truffa su WhatsApp che usa il nome di Autostrade per l’Italia per colpire i risparmi dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme Polizia: truffa su WhatsApp con finti pedaggi autostradali

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La truffa dei falsi bonus che convince a inserire dati personali e bancari

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