Truffa Tari a Como | allarme SMS i criminali rubano dati bancari

A Como, alcuni cittadini hanno ricevuto messaggi sul cellulare che si presentano come comunicazioni ufficiali sulla tassa sui rifiuti. Questi SMS sono stati usati dai criminali per rubare dati bancari, mettendo in atto una truffa legata alla Tari. Le autorità hanno avviato verifiche per contrastare questa attività fraudolenta e avvisano i residenti di prestare attenzione ai messaggi sospetti.

Diversi cittadini di Como sono stati bersaglio di una serie di messaggi fraudolenti inviati tramite cellulare, che simulano comunicazioni ufficiali riguardanti la tassa sui rifiuti. I truffatori utilizzano numeri mobili per sollecitare pagamenti o richiedere verifiche su presunte pendenze della Tari, cercando di sottrarre dati sensibili e informazioni bancarie agli utenti. Il meccanismo del falso allarme fiscale a Como. La strategia criminale si basa sulla creazione di un senso di urgenza nei destinatari degli SMS. Alcuni messaggi segnalano che la posizione relativa alla Tari risulta irregolare, spingendo l’utente a contattare il numero 89347718 per evitare conseguenze peggiori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa Tari a Como: allarme SMS, i criminali rubano dati bancari Notizie correlate Truffa TARI a Carignano: allarme SMS e chiamate per rubare datiDiversi residenti di Carignano sono stati bersaglio di una manovra ingannevole che utilizza il tema della tassa sui rifiuti per sottrarre dati... Finti sms sulla Tari, allarme truffa a Como: “Non cliccate e non contattate questo numero”Allarme truffe a Como per una serie di sms ingannevoli legati alla Tari, la tassa sui rifiuti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Una tentativo di truffa al giorno: ora ci provano con le irregolarità della Tari, non rispondete mai a quel numero......; Tari irregolare, ci contattati per evitare aggravamenti: a Lodi la nuova truffa della tassa sui rifiuti; Brescia, segnalati sms truffa su Tari e Tarip; Truffa Tari via sms il Comune di Uggiate con Ronago mette in guardia i cittadini. Como, la truffa dei mancati pagamenti Tari: ecco cosa c’è scritto nei messaggi che rubano i soldiIl Comune di Como segnala che negli ultimi giorni sono state registrate numerose segnalazioni riguardanti un nuovo tentativo di phishing ai danni dei cittadini. Diversi utenti hanno riferito di aver r ... comozero.it SMS truffa sulla TARI in Lombardia: come riconoscerloUn SMS falso sulla TARI sta circolando in Lombardia. Ecco come riconoscerlo, perché è una truffa e cosa fare subito per proteggersi. chiccheinformatiche.com Tari, nuovi sms truffa ai cittadini: Plures Alia invita a non rispondere. Dopo i casi dei giorni scorsi, nuovi messaggi invitano a contattare numeri sospetti: il gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti ri-lancia l'allarme. LEGGI SUL GAZZETTINO h facebook Sassari: «Paga la Tari». Ma è una truffa x.com