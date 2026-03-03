Al Carcere Borbonico di Avellino gli agronomi irpini a confronto sulla nuova disciplina urbanistica

Al Carcere Borbonico di Avellino si è svolto un incontro dedicato alla nuova disciplina urbanistica e al governo del territorio. L’evento, promosso dalla Provincia e organizzato con ANCE, gli Ordini professionali e le associazioni di categoria, ha visto la partecipazione di agronomi irpini. Durante l’appuntamento sono stati affrontati i temi legati alle normative e alla gestione delle aree urbanistiche della provincia.

Si è tenuto presso il Carcere Borbonico l'incontro "Il governo del territorio e la nuova disciplina urbanistica", promosso dalla Provincia in collaborazione con ANCE, gli Ordini professionali e le associazioni di categoria.Nuove regole urbanisticheL'incontro ha rappresentato un importante momento.