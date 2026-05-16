Il sindaco ha presentato il progetto della Nuova Cittadella della Salute a Livorno, spiegando le tappe principali e i tempi previsti. Sono stati analizzati i passaggi burocratici, con particolare attenzione ai 287 atti necessari per avviare i lavori. Restano ancora da definire le tempistiche esatte per il primo intervento sul cantiere, mentre la gestione delle pratiche amministrative ha richiesto un impegno considerevole. La discussione si concentra ora sui prossimi step e sui tempi di realizzazione.

? Punti chiave Quanto tempo servirà davvero per vedere il primo mattone posato?. Come sono stati gestiti i 287 atti burocratici necessari al progetto?. Chi sono i soggetti che hanno garantito la tenuta del piano?. Quali saranno le prossime fasi per l'affidamento dei lavori di cantiere?.? In Breve L'amministrazione comunale ha gestito 287 atti burocratici tra enti e istituzioni.. Il percorso amministrativo è iniziato ufficialmente con l'accordo di dicembre 2019.. Salvetti ha citato il supporto della Regione Toscana e della direttrice ASL Letizia Casani.. L'intelligenza artificiale stima tra 10 e 15 anni per il completamento del cantiere.. Il sindaco Luca Salvetti ha presentato ieri, nella Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno, il progetto definitivo per la nuova cittadella della salute che sorgerà nel cuore della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Cittadella della Salute: Salvetti svela il progetto a Livorno

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