Capitale del mare 2026 | Livorno in top 5 ma vince Ravenna Salvetti | Nostro progetto molto apprezzato

Ravenna è stata ufficialmente proclamata Capitale del Mare 2026 durante una cerimonia nella sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri. Livorno si è classificata tra le prime cinque città, mentre il progetto locale è stato molto apprezzato dal sindaco. La decisione è stata comunicata questa mattina, mercoledì 4 marzo.

Ravenna Capitale del Mare 2026. Il sindaco Barattoni: «Finalmente non ci sono più dubbi che Ravenna sia una città di Mare e non solo d’acqua»«Finalmente non ci sono più dubbi che Ravenna sia una città di Mare e non solo d’acqua – è il commento del primo cittadino di Ravenna, Alessandro Barattoni –. Questa vittoria è frutto di un percorso f ... portoravennanews.com

Ravenna Capitale italiana del mare 2026, niente da fare per le città siciliane in garaAl vincitore un milione di euro per realizzare il programma di attività presentato all'interno del dossier nel momento della candidatura ... ilsicilia.it

