Nuoto Rari juniores in azzuro al raduno di Riccione
Al raduno di Riccione, diversi giovani atleti si sono riuniti per prepararsi alle prossime competizioni nazionali. La squadra della Rari Nantes Florentia ha partecipato con una selezione di juniores e rari, confermando la propria presenza nel panorama del nuoto giovanile italiano. L’evento ha coinvolto giovani provenienti da diverse regioni, tutti impegnati in allenamenti e test di performance. Il raduno rappresenta un momento importante per gli atleti in vista delle sfide future nel circuito nazionale.
La Rari Nantes Florentia si conferma ancora una volta punto di riferimento del nuoto giovanile italiano. Sono tre, infatti, le atlete biancorosse convocate con la Nazionale Juniores in collegiale allo Stadio del Nuoto di Riccione, dove gli azzurrini resteranno fino al 16 maggio per preparare i Campionati Europei di categoria, in programma dal 7 al 12 luglio a Monaco di Baviera. A rappresentare la Florentia nel gruppo dei trentanove atleti chiamati dal responsabile delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli ci saranno Bianca Nannucci, Mahila Spennato e Gaia Luce Becattini, tre nomi che confermano la qualità del lavoro tecnico e formativo portato avanti dal settore nuoto della società fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Da oggi fino a sabato 16 maggio la nazionale juniores di nuoto è in collegiale a Riccione per preparare l'europeo di categoria previsto a Monaco di Baviera dal 7 al 12 luglio. Sono trentanove i convocati dal responsabile delle nazionali giovanili Marco Menchi facebook
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