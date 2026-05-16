Nuoto Rari juniores in azzuro al raduno di Riccione

Al raduno di Riccione, diversi giovani atleti si sono riuniti per prepararsi alle prossime competizioni nazionali. La squadra della Rari Nantes Florentia ha partecipato con una selezione di juniores e rari, confermando la propria presenza nel panorama del nuoto giovanile italiano. L’evento ha coinvolto giovani provenienti da diverse regioni, tutti impegnati in allenamenti e test di performance. Il raduno rappresenta un momento importante per gli atleti in vista delle sfide future nel circuito nazionale.

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