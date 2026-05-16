Nuoto artistico teatro e classicità | Eumenidi nel fascino della piscina

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuoto artistico, il teatro, la classicità: è una sintesi di bellezza e suggestioni l’inedito spettacolo ’Eumenidi in piscina’ tratto da ’Le Eumenidi’ di Eschilo, che andrà in scena questo pomeriggio alle 18.30 nell’impianto del 2 Giugno alla Spezia, con la regia e la coreografia di Yassi Jahanmir (biglietti su www.aretetheatre.com e al botteghino). Si tratta del primo appuntamento del minitour ligure che vedrà in scena attori di prosa professionisti e atleti di nuoto artistico della storica società Rari Nantes Savona, tutti under 35, che durante lo spettacolo interagiranno con parole e gesti con modalità inedite e sorprendenti, utilizzando gli spazi della piscina – l’acqua e i bordi – animate da coreografie, suoni e luci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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