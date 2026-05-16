Il nuoto artistico, il teatro, la classicità: è una sintesi di bellezza e suggestioni l’inedito spettacolo ’Eumenidi in piscina’ tratto da ’Le Eumenidi’ di Eschilo, che andrà in scena questo pomeriggio alle 18.30 nell’impianto del 2 Giugno alla Spezia, con la regia e la coreografia di Yassi Jahanmir (biglietti su www.aretetheatre.com e al botteghino). Si tratta del primo appuntamento del minitour ligure che vedrà in scena attori di prosa professionisti e atleti di nuoto artistico della storica società Rari Nantes Savona, tutti under 35, che durante lo spettacolo interagiranno con parole e gesti con modalità inedite e sorprendenti, utilizzando gli spazi della piscina – l’acqua e i bordi – animate da coreografie, suoni e luci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuoto artistico, teatro e classicità: Eumenidi nel fascino della piscina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Nuoto artistico, la piscina comunale pronta ad accogliere 1200 atleti per il Trofeo Around Sincro 2026

Nuoto artistico, in mille alla piscina comunale. Festa tricolore Uisp. Accadueo alla ribaltaForlì è stata la capitale del nuoto artistico: infatti la piscina Comunale ha ospitato i Campionati Italiani Uisp di nuoto artistico, che hanno...

Maggio mese di Eumenidi in LiguriaInizia nel mese di maggio 2026 la tournée italiana di Eumenidi in piscina, che partirà proprio dalla Liguria. Lo spettacolo si propone di contribuire alla diffusione e valorizzazione del Teatro insiem ... liguriasport.com

Eumenidi in piscina: il teatro classico incontra il nuoto artisticoEumenidi in piscina debutta in Liguria: teatro e nuoto artistico tra La Spezia, Savona e Imperia dal 16 maggio 2026. ligurianotizie.it