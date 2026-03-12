Nuoto artistico in mille alla piscina comunale Festa tricolore Uisp Accadueo alla ribalta

A Forlì, più di mille persone si sono radunate alla piscina comunale per assistere ai Campionati Italiani Uisp di nuoto artistico. L'evento ha portato alla ribalta la disciplina, con numerosi atleti che si sono esibiti in performance di alto livello. La manifestazione ha coinvolto appassionati e pubblico, creando un clima di festa e entusiasmo intorno a questa disciplina.

Forlì è stata la capitale del nuoto artistico: infatti la piscina Comunale ha ospitato i Campionati Italiani Uisp di nuoto artistico, che hanno richiamato oltre 1.000 partecipanti da tutta la penisola. La manifestazione, patrocinata dal Comune, si è svolta nell'arco di tre intense giornate ed è stata accompagnata da una splendida cornice di pubblico che ha riempito le tribune dell'impianto. Un evento sportivo di livello che ha dimostrato come la piscina di Forlì sia una struttura perfettamente in grado di ospitare eventi sportivi di grande portata, offrendo servizi e spazi adeguati a competizioni di alto livello. Protagonista della competizione la società di casa, l' Accadueo Sincro Forlì, che ha ottenuto risultati di grande rilievo conquistando 10 medaglie: 5 ori, 3 argenti e 2 bronzi, oltre a numerosi piazzamenti di prestigio.