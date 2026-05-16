L’assemblea annuale dei soci della Banca dei Sibillini si è svolta a Foligno, offrendo l’opportunità di discutere sui risultati finanziari dell’istituto e sui piani futuri. Durante l’incontro sono stati presentati i dati relativi alla crescita dei numeri e alle attività svolte nel corso dell’ultimo anno. I partecipanti hanno analizzato le performance dell’istituto e le strategie da adottare per il prossimo futuro. L’evento ha visto la presenza dei rappresentanti della banca e dei soci iscritti.

FOLIGNO L’assemblea annuale dei soci della Banca dei Sibillini è stata occasione di confronto sui risultati raggiunti dall’istituto e sui progetti futuri. L’evento ha registrato la partecipazione di 400 soci. Il presidente Stefano Tolomeo ha illustrato i dati relativi all’esercizio 2025, sottolineando i risultati positivi conseguiti. "L’esercizio 2025 si è chiuso all’insegna del buon andamento della banca, sia dal punto di vista della solidità patrimoniale sia sotto il profilo reddituale. Un risultato che riflette l’efficacia di una visione strategica orientata al futuro, finalizzata all’ampliamento della base sociale e all’ innalzamento della qualità dei prodotti e dei servizi, grazie al supporto Iccrea nostra capogruppo, offerti a soci e clienti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Povertà energetica, numeri in crescita

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