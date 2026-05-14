A Grosseto si registra un aumento nel settore del microcredito, con 159 prestiti concessi finora nel 2024. Il totale degli impieghi raggiunge i 626 mila euro, segnando una crescita rispetto all’anno precedente. I dati indicano una tendenza positiva nel numero di prestiti erogati e nell’ammontare complessivo, evidenziando un’attenzione crescente verso queste forme di finanziamento.

GROSSETO Un sensibile incremento del volume degli impieghi rispetto al 2024, con 159 prestiti erogati per un totale di 626.500 euro (+6,4%) e anche nel 2025 sono state prevalenti le erogazioni di prestiti sociali (155 per complessivi 588.000 euro, pari al 93,9% del totale). Sono questi i numeri più indicativi del bilancio d’esercizio approvato dall’assemblea dei soci del Microcredito di Solidarietà Impresa Sociale Spa, guidata dal presidente Giorgio Pernici (nella foto) e dal direttore generale Camillo Latto, di cui Banca Monte dei Paschi di Siena è cofondatore con una partecipazione del 40%. Confermato quindi l’impegno a favore di famiglie...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Microcredito. Numeri in crescita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Realiza Monterrey tercera edición de microcréditos para impulsar negocios familiares

Notizie correlate

Leggi anche: Donazioni e trapianti, numeri in crescita nel 2025: il report

Turismo in quota: i numeri della crescita smentiscono le criticheL’assessore regionale al Turismo, Bini, ha respinto con fermezza le recenti critiche mosse da Patto per l’autonomia, definendo le loro contestazioni...

Si parla di: Microcredito. Numeri in crescita.

Microcredito. Numeri in crescitaUn sensibile incremento del volume degli impieghi rispetto al 2024, con 159 prestiti erogati per un totale di 626.500 euro (+6,4%) e anche nel 2025 sono state prevalenti le erogazioni di prestiti ... lanazione.it

In Tunisia il microcredito è in continua crescitaTUNISI - Il volume complessivo dei prestiti di microcredito in Tunisia ha raggiunto circa 8,2 miliardi di euro alla fine del primo semestre del 2025. Lo ha annunciato l'Autorità di vigilanza tunisino ... ansa.it