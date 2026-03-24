Donazioni e trapianti numeri in crescita nel 2025 | il report

Nel 2025 in Italia si è registrato un aumento delle donazioni e dei trapianti di organi. Le donazioni di organi nel corso dell’anno sono state 2.

Crescono i numeri delle donazioni e dei trapianti in Italia. Nel 2025 le donazioni di organi sono state 2.164, facendo segnare un +3,2% rispetto all’anno precedente. Prelievi che hanno consentito 4.697 trapianti di organi, con un incremento dell’1,2% rispetto al 2024. Sono i numeri più alti di sempre. Donazioni e trapianti, i numeri. A illustrarli, nella sala convegni del Consiglio nazionale delle ricerche a Roma, è Giuseppe Feltrin, direttore generale del Centro nazionale trapianti. “Ringrazio i donatori e le loro famiglie. È grazie a loro se oggi possiamo presentare numeri così soddisfacenti”, dice Feltrin aprendo i lavori degli Stati generali della Rete trapiantologica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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