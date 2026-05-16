I vigili del fuoco hanno chiuso un locale a Marcelli a causa di attività non autorizzate, come dj set svolti senza licenza e la presenza di lavoratori in nero. Durante un intervento, sono stati rintracciati anche due soggetti coinvolti in un furto avvenuto ad Ancona, che sono stati identificati e segnalati alle autorità competenti. L’operazione ha portato alla chiusura del locale, che operava senza rispettare le normative di legge.

? Punti chiave Cosa hanno trovato i vigili del fuoco nel locale di Marcelli?. Chi sono i due soggetti rintracciati dopo il furto ad Ancona?. Come hanno reagito gli agenti durante l'intervento in via Gervasoni?. Perché la donna è stata denunciata per ricettazione e violazione del divieto?.? In Breve Tre lavoratori del ristorante Marcelli sono stati scoperti impiegati senza contratto regolare.. I Vigili del Fuoco hanno rilevato diverse violazioni antincendio nel locale di Numana.. A Anchi sono stati identificati 96 soggetti durante le operazioni di controllo territoriale.. La donna fermata ad Ancona possedeva una forbice da 4,5 centimetri e oggetti altrui. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Numana, chiuso il locale di Marcelli: dj set abusivi e lavoro nero

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