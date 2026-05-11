Valfortore chiuso un locale | trovato un minorenne lavoratore in nero

A Valfortore è stato chiuso un locale dopo aver scoperto la presenza di un minorenne impiegato in nero durante i turni notturni. La verifica ha portato anche al rilevamento di altre irregolarità nel rispetto delle norme sul lavoro. L’intervento delle autorità ha portato alla sospensione dell’attività commerciale in attesa di ulteriori accertamenti. Le forze dell’ordine hanno condotto controlli mirati per verificare le condizioni di lavoro all’interno del locale.

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? Domande chiave Come sono stati scoperti i turni notturni del minorenne?. Quali altre irregolarità hanno causato la chiusura del locale?. Quanto devono pagare i trasgressatori per le violazioni ambientali?. Chi sono i conducenti colpiti dai sequestri stradali?.? In Breve Operazione coinvolge 167 persone, 150 veicoli e 9 esercizi pubblici in Val Fortore.. Sanzione di 3.000 euro per trasporto rifiuti ferrosi senza formulario a Montefalcone.. Violazioni stradali totali ammontano a 8.391 euro con sequestri e fermi amministrativi.. Locale chiuso con sanzione superiore a 5.000 euro per impiego minorenne notturno.. I Carabinieri della Compagnia di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valfortore, chiuso un locale: trovato un minorenne lavoratore in nero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lavoratore minorenne in nero, sospesa attività di un localeI militari hanno controllato un locale fortorino d’intrattenimento e ristorazione insieme a personale specializzato dell’ASL, della Guardia di... Lavoratore in nero e cibo non tracciato: chiuso un ristorante in centro a BariScatta la sospensione dell'attività per un ristorante del quartiere Umbertino di Bari, nel quale, a seguito di un controllo dei carabinieri, sono...