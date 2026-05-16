Novità nella profumeria | Byblos lancia una partnership con Allegrini

Una nuova collaborazione nel settore della profumeria coinvolge il marchio Byblos e l'azienda Allegrini, che hanno avviato una partnership strategica. L'obiettivo è sviluppare profumi a marchio Byblos attraverso questa collaborazione. La notizia riguarda l'inizio di un progetto comune tra le due realtà, senza ulteriori dettagli sui prodotti o sui tempi di lancio. La partnership rappresenta un passo importante per il brand, che si apre a nuove iniziative nel campo delle fragranze.

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Nasce una nuova partnership strategica con Allegrini, nata per la creazione di profumi a marchio Byblos. Si tratta di una linea entry to luxury, più accessibile e pop, ed una collezione per l’hotellerie ispirata all’omonimo Art Hotel. La partnership prevede per le nuove linee una distribuzione focalizzata su quattro aree strategiche: Russia, Stati Uniti, Medio Oriente, Europa. Byblos lancia una nuova partnership strategica con Allgrini. La prima linea proporrà cinque nuove fragranze, i cui nomi sono ancora da svelare. Come anticipa il brand, sono costruite a partire da “collisioni: due materie incompatibili che, scontrandosi, generano una terza verità inevitabile”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Novità nella profumeria: Byblos lancia una partnership con Allegrini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tentato furto con spaccata nella profumeria a Torino Crocetta: danno ingenteUn furto con spaccata della vetrina è stato tentato nella profumeria Amoretti di corso De Gasperi a Torino nella notte di oggi, mercoledì 29 aprile... Paga con una banconota falsa in profumeria: denunciato 26enneÈ stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato un 26enne originario dell’area napoletana ritenuto responsabile della spendita di una... Byblos si rafforza nell’universo delle fraganze con AllegriniLa partnership strategica prevede la creazione di profumi a marchio Byblos, la linea entry to luxury; By Byblos, più accessibile e pop; e una collezione per l’hotellerie ispirata al Byblos Art Hotel. it.fashionnetwork.com Pitti fragranze 2025: da Firenze, le novità della profumeria di nicchiaComposizione il tema che ispira e guida l’intero palinsesto della 23°edizione di Pitti fragranze 2025, il salone della profumeria artistica internazionale che quest’anno ha ospitato ben 258 brand ... iodonna.it