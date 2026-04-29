Tentato furto con spaccata nella profumeria a Torino Crocetta | danno ingente

Nella notte di mercoledì 29 aprile 2026, nella zona di corso De Gasperi a Torino, è stato tentato un furto con spaccata presso la profumeria Amoretti. L'episodio ha causato danni ingenti alla vetrina del negozio. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La scena è stata ripulita e messa in sicurezza.

Un furto con spaccata della vetrina è stato tentato nella profumeria Amoretti di corso De Gasperi a Torino nella notte di oggi, mercoledì 29 aprile 2026. I malviventi sono scappati dopo avere fatto danni ingenti ma non avrebbero preso nulla. L'area interessata, per evitare spiacevoli incidenti, è.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Energia gratis per 4 anni in alcune case di Catania, maxi furto di elettricità e ingente danno economicoÈ di centinaia di denunce e un danno stimato di centinaia di migliaia di euro il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro il... Furto con spaccata nella ditta Tomarchio di Misterbianco, usano l'auto come ariete e scappano con i dolciCon una violenta manovra in retromarcia, i malviventi sono riusciti a sfondare la porta d'ingresso dell'attività e rubare la merce dolciaria Alle... Una raccolta di contenuti Si parla di: Spaccata in centro a Torino: ladro porta via scarpe per 4mila euro (10 paia), si taglia e viene arrestato. Tentato furto con spaccata nella profumeria a Torino Crocetta: danno ingentePreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, ... torinotoday.it Spaccata in una boutique del centro di Torino, arrestato un 36enneL'intervento in via Prati. Gli agenti hanno fermato l'uomo, un 36enne di origine rumena, grazie alla segnalazione di un testimone ... rainews.it