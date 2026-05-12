Paga con una banconota falsa in profumeria | denunciato 26enne

Un uomo di 26 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver utilizzato una banconota falsa in una profumeria di Santa Maria Capua Vetere. La vicenda ha portato all'identificazione del soggetto, ritenuto responsabile della spendita di denaro contraffatto. La polizia ha condotto le indagini e ha portato avanti le procedure di denuncia nei confronti del giovane, originario dell’area napoletana.

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