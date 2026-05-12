Paga con una banconota falsa in profumeria | denunciato 26enne

Da casertanews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 26 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver utilizzato una banconota falsa in una profumeria di Santa Maria Capua Vetere. La vicenda ha portato all'identificazione del soggetto, ritenuto responsabile della spendita di denaro contraffatto. La polizia ha condotto le indagini e ha portato avanti le procedure di denuncia nei confronti del giovane, originario dell’area napoletana.

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È stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato un 26enne originario dell’area napoletana ritenuto responsabile della spendita di una banconota falsa all’interno di una profumeria di Santa Maria Capua Vetere.L’episodio risale a un acquisto effettuato in un esercizio commerciale del centro.🔗 Leggi su Casertanews.it

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