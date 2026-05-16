novena allo spirito santo in preparazione alla pentecoste terzo giorno

Oggi, nel terzo giorno della Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, si prega per ricevere il dono della fortezza. L’invocazione mira ad affrontare i timori e a mantenere salda la fede nelle attività di ogni giorno. La preghiera si concentra sulla richiesta di coraggio e determinazione, elementi necessari per superare le difficoltà e vivere con fermezza i valori cristiani. La Novena prosegue con questa intenzione, invitando i fedeli a riflettere sulla forza spirituale richiesta per affrontare le sfide quotidiane.

Nel terzo giorno della Novena allo Spirito Santo, invochiamo il dono della fortezza per vincere i timori e camminare saldi nella fede quotidiana. In questo terzo giorno della Novena, riscopriamo lo Spirito Santo come Maestro interiore e santificatore delle nostre anime. Guidati da un profondo desiderio di santità, invochiamo il Consolatore affinché istruisca il nostro intelletto e guarisca il nostro cuore, trasformandoci in veri apostoli del Vangelo capaci di dare gloria alla Trinità. O Dio, vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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Novena allo Spirito Santo Presentazione

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