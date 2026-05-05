novena alla madonna di fatima per chiedere una grazia secondo giorno

Oggi si prosegue con il secondo giorno della Novena alla Madonna di Fatima, un momento di preghiera dedicato a chiedere una grazia alla Vergine Maria. La meditazione si concentra sull'invito della Madonna alla preghiera e alla riparazione, sottolineando l'importanza di questo appello nel percorso spirituale dei fedeli. La novena si svolge attraverso una serie di preghiere quotidiane, che invitano alla riflessione sui temi della fede e della speranza.

Continua il cammino di preghiera con il secondo giorno della Novena alla Madonna di Fatima per chiedere una grazia alla Vergine Maria, meditando sul Suo invito alla preghiera e alla riparazione per il mondo. Proseguiamo con amore il nostro cammino ai piedi della Vergine, giungendo al secondo giorno di questa potente Novena. La Madonna, a Fatima, non ci ha chiesto solo preghiere, ma ci ha mostrato la strada per trovare la vera pace del cuore. Oggi rinnoviamo la nostra fiducia e, con lo sguardo rivolto al Suo Cuore Immacolato, presentiamo con umiltà la grazia che desideriamo ricevere, certi che una Madre non lascia mai inascoltati i propri figli.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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Preghiera a Maria SS. per Chiedere Grazie e Protezione

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