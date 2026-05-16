Oggi si apre il quinto giorno della Novena dedicata a Santa Rita da Cascia, conosciuta come l’avvocata dei casi impossibili. La preghiera prosegue con l’obiettivo di approfondire il rapporto di fede e di speranza, chiedendo a Santa Rita di intercedere per le situazioni più difficili. La devozione popolare si rinnova ogni giorno, con momenti di riflessione e di richiesta di aiuto, mantenendo vivo il senso di fiducia e di perdono che caratterizzano questa tradizione.

Continua il cammino di preghiera e devozione alla Novena alla Santa dei casi impossibili, per imparare da lei il valore del perdono e della fiducia incrollabile in Dio. Nel quinto giorno della Novena a Santa Rita da Cascia, ci stringiamo ancora una volta intorno alla figura di questa straordinaria sposa, madre e religiosa, invocata in tutto il mondo come l’avvocata dei casi disperati e apparentemente impossibili. Rita ha conosciuto il peso delle sofferenze umane, ma non ha mai permesso al dolore di spegnere la sua speranza. Accostiamoci a questa giornata con cuore umile e aperto, pronti a presentare a Dio, per sua intercessione, i nodi più intricati della nostra vita e le intenzioni che portiamo nel profondo del cuore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: quinto giorno

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Novena a Santa Rita 8º Giorno Avvocata dei Casi Impossibili

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