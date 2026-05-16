Nova Carmina | I cittadini scrivono il programma di governo

In Italia si svolge un esperimento di democrazia partecipativa deliberativa chiamato Nova, promosso dal Movimento 5 Stelle e dal presidente del paese. I cittadini sono coinvolti nella scrittura del programma di governo, concentrandosi su temi che spaziano dalla sanità pubblica al lavoro, dall’equità sociale al sostegno alle imprese e alle opportunità per i giovani. Si tratta di un progetto che mira a coinvolgere direttamente i cittadini nel processo decisionale, con l’obiettivo di definire le priorità politiche attraverso il loro contributo.

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