Giornata internazionale dei musei Sciacca aderisce con ingresso gratuito

Lunedì 18 maggio, il Comune di Sciacca ha deciso di partecipare alla Giornata internazionale dei musei, un evento promosso dall'International Council of Museums (Icom). In questa occasione, i musei della città saranno aperti al pubblico senza costi di ingresso, offrendo l’opportunità di visitare le collezioni e le esposizioni presenti. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza dei musei come luoghi di cultura e di memoria, coinvolgendo cittadini e visitatori in attività e visite gratuite.

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