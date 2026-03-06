8 Marzo al Museo | ingresso gratuito per tutte le donne nei musei statali

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, tutte le donne potranno visitare gratuitamente musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali. L’iniziativa riguarda le strutture gestite dal patrimonio culturale statale e mira a celebrare la giornata dedicata alle donne. L’ingresso gratuito sarà disponibile in tutta Italia, coinvolgendo diversi spazi culturali pubblici.

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, è previsto l’ingresso gratuito per le donne in tutti i musei, i parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali. Numerosi sono gli istituti che organizzeranno visite guidate o altre iniziative a tema, mirate a sensibilizzare il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata. La programmazione dettagliata degli eventi anche a Genova e in Liguria, in costante aggiornamento, è disponibile sulla pagina dedicata del sito del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

8 marzo nei musei statali: ingresso gratuito per tutte le donne e guida completa agli eventi specialiDomenica 8 marzo, per la Giornata della donna, l’ingresso ai musei e parchi archeologici statali sarà gratuito per le donne, con visite guidate...

Leggi anche: 'Domenica al Museo', ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Bari e provincia

Approfondimenti e contenuti su 8 Marzo al Museo ingresso gratuito per....

Temi più discussi: L’8 marzo ingresso gratuito per le donne nei musei e luoghi della cultura statali; 8 marzo 2026 al museo - Pisa; 8 marzo al museo; Domenica 8 marzo 2026 per la Giornata internazionale della Donna a ingresso gratuito per le donne nei luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei Autonomi.

8 Marzo al Museo: ingresso gratuito per tutte le donne nei musei stataliConsiglio comunale, quartieri, tribunale, strade. Essere presenti è un mestiere, non un’opzione. Con due caffè al mese sostieni il presidio locale e chi racconta ciò che ti riguarda davvero. Il ... genovatoday.it

8 marzo, per le donne accesso agevolato al museo ferroviario di PietrarsaAnche il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa celebrerà l'otto marzo, Giornata Internazionale della Donna con una serie di iniziative culturali e percorsi tematici. Dalle 9:30 alle 19:30 di domeni ... rainews.it

Sentenza d’appello per i disordini del 9 marzo 2025 nel Fornelli - facebook.com facebook

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 torna la campagna di sensibilizzazione ambientale #AmailTuoQuartiere – Giornate del Riciclo. Questo weekend sono coinvolti i Municipi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. Info ow.ly/bXBU50Yq3W5 x.com