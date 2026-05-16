Notte di roghi al lido di Sabaudia | tre chioschi dati alle fiamme
Nella notte sul lungomare di Sabaudia, tre chioschi sono stati dati alle fiamme e sono stati completamente distrutti. L’incendio si è verificato contemporaneamente in diversi punti del lido, causando danni ingenti alle strutture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incendio e stabilire se si tratti di un atto doloso o accidentale.
Una notte di roghi sul lungomare di Sabaudia, dove il fuoco ha distrutto contemporaneamente tre chioschi del lido. Un gesto chiaramente doloso, che ha colpito tre strutture distanti fra loro, Coalsa, Capanna e Beach Break. Tutte erano chiuse e dismesse.A dare l'allarme sono stati alcuni residenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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