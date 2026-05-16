Notte di roghi al lido di Sabaudia | tre chioschi dati alle fiamme

Nella notte sul lungomare di Sabaudia, tre chioschi sono stati dati alle fiamme e sono stati completamente distrutti. L’incendio si è verificato contemporaneamente in diversi punti del lido, causando danni ingenti alle strutture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incendio e stabilire se si tratti di un atto doloso o accidentale.

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