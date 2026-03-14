Approfondimenti ASviS – Futuro del lavoro e Agenda 2030 | governare la trasformazione non inseguirla

Il 2 marzo 2026, il sito dell’ASviS ha pubblicato un intervento di Oliviero Casale, General Manager di UniProfessioni, dedicato al futuro del lavoro e all’Agenda 2030. Nel testo si affrontano le sfide legate alla gestione della trasformazione in atto, evidenziando l’importanza di governare i cambiamenti piuttosto che inseguirli. Viene analizzata l’evoluzione delle competenze e delle politiche necessarie per affrontare questa fase.

Sal Da Vinci riceve la medaglia della città di Napoli. Manfredi: E’ l’ambasciatore della nostra musica Addio a Bruno Contrada. L’ex 007 coinvolto nell’inchiesta sui legami Stato-Mafia era nato a Napoli 94 anni fa Riproponiamo il testo di Oliviero Casale, General Manager UniProfessioni del Comitato del sito dell’ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 2 marzo 2026. Agenda 2030 e AI ridisegnano il lavoro: non conta solo quanti posti si creano, ma qualità, competenze e governance. Senza regole e fiducia cresce l’“AI value divide”, ampliando divari tra imprese, territori e persone. L’Agenda 2030 invita a leggere il futuro del lavoro non come esito automatico dell’innovazione, ma come terreno di decisione pubblica in cui si intrecciano competitività, coesione sociale, sostenibilità e diritti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati ASviS: le buone pratiche dei territori che rendono concreta l’Agenda 2030TESTO di Ivan Manzo, del Comitato di redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 12 febbraio 2026 In un... Notizie ASviS, Whole school approach: il 25 febbraio inizia la seconda edizione del corso Mim-ASviSTesto della Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile pubblicato il 4 febbraio 2026. Una selezione di notizie su Approfondimenti ASviS Futuro del lavoro... Temi più discussi: Valutare l’impatto generazionale delle leggi: il documento ASviS-Save the Children; Evento ASviS-Save The Children: Il muro davanti ai giovani va smontato mattone per mattone; Valutazione di Impatto generazionale: il Future Paper con ASviS; Il Pnrr ha cambiato l’Italia? L’analisi dell’ASviS nella presentazione al Cnel. ASviS, quasi un italiano su due pessimista sul futuro del PaeseIl 46% degli italiani - quasi uno su due - è pessimista sul futuro del Paese e solo il 22% immagina un'Italia migliore nei prossimi dieci anni. Un giudizio che si affianca a un altro dato: il 79% ... ansa.it ASviS: Future Days UNESCO, i risultati dell'Indagine demoscopicaIl 46% degli italiani (quasi uno su due) è pessimista sul futuro del Paese e solo il 22% immagina un’Italia migliore nei prossimi dieci anni. Un giudizio severo che si affianca a un paradosso evidente ... televideo.rai.it RT @erealacci: PINOCCHIO: METAFORA DEL FUTURO DEL MADE IN ITALY Il 19 marzo sarò a L’Aquila con @confartigianato per celebrare #SanGiuseppe… x.com Fratelli di Crozza. . Crozza Schettini "Il mio canale Youtube è la vera scuola del futuro" | Fratelli di Crozza #staytuned #fratellidicrozza #satira #comedy - facebook.com facebook