Pnrr più vicini i target 2030 ma resta un gap di 20 miliardi

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza si avvicina agli obiettivi fissati per il 2030, ma resta ancora un divario di circa 20 miliardi di euro. Dal rapporto emerge che per raggiungere 11 degli obiettivi programmati sono necessarie risorse aggiuntive, con importi variabili da 42 milioni di euro per il Molise a 3 milioni per altre aree.

Ultimi mesi di vita per il Pnrr ed è già tempo di bilanci. Gli investimenti accorciano la distanza dell’Italia dagli obiettivi dell’Agenda 2030, ma non la azzerano. E soprattutto non lo fanno allo stesso modo ovunque: in alcuni territori i progetti finanziati hanno accelerato il percorso verso i target sociali, sanitari e ambientali; in altri territori, anche dopo il 2026, resterà ampio il divario da coprire con nuovi investimenti. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Alleanza per lo Sviluppo sostenibile (ASviS) sull’impatto del Pnrr – presentato venerdì scorso al Cnel – il conto finale sfiora i 20 miliardi di euro aggiuntivi. Una cifra necessaria per consentire alle Regioni di centrare gli 11 obiettivi di sviluppo sostenibile selezionati da ASviS tra i target quantitativi definiti per legge (da raggiungere entro il 2026 o il 2030). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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