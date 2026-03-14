Il maestro Bruno ha aperto la rassegna ’In Concerto’ di musica da camera, che quest’anno celebra la sua edizione 2026. L’evento è stato organizzato dall’associazione Amici della musica - Accademia musicale Bianchi e si svolge nel contesto di una serie di concerti dedicati alla musica da camera. La manifestazione prosegue con diversi appuntamenti previsti nel calendario.

Prende il via l’edizione 2026 di ’In Concerto’, la rassegna di musica da camera organizzata dall’associazione Amici della musica - Accademia musicale Bianchi. Le porte della Casa della Musica (piazza Jurgens, 31) si apriranno questa domenica, alle 11, per accogliere il primo di tre appuntamenti musicali, protagonista sarà il Maestro Giuseppe Bruno, direttore del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia. Il pianista presenterà un programma variegato con l’obiettivo di mostrare, in maniera volutamente non lineare, come lavori molto diversi tra di loro, possano avere un comune terreno di ricerca. Gli appuntamenti con la rassegna musicale "In Concerto" proseguiranno domenica 22 marzo, alle ore 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il maestro Bruno apre la rassegna ’In Concerto’ di musica da camera

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