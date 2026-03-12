genova sequestrate in porto 50 tonnellate di giubbotti antiproiettile ed elmetti destinate agli emirati arabi e al nord africa

A Genova, sono state sequestrate in porto 50 tonnellate di giubbotti antiproiettile ed elmetti destinati agli Emirati Arabi e al Nord Africa. Il carico, del valore di circa 6 milioni di euro, non era stato comunicato alla Prefettura prima del transito. Tre persone sono state coinvolte nel procedimento e sono state denunciate per violazione delle norme sul controllo delle esportazioni di armamenti.

Un carico di oltre 50 tonnellate di equipaggiamento tattico e di armamento, per un valore stimato di circa 6 milioni di euro, è stato bloccato nel porto di Genova. L’operazione è frutto di un lavoro congiunto tra i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Genova e i finanzieri del comando provinciale di Genova. I controlli, nati da un’analisi della documentazione doganale, hanno permesso di scoprire all’interno dei container più di milee giubbotti antiproiettile, 700 elmetti balistici e numerose uniformi da combattimento con protezione da infiltrazione chimica. Il materiale è stato sequestrato perché introdotto in Italia senza la necessaria comunicazione preventiva alla Prefettura, obbligatoria quando si tratta di equipaggiamenti militari, anche se solo in transito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

