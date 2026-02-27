Nestlé generosa Premio di produzione In busta paga 2900 euro ai dipendenti

Quest'anno, i dipendenti di Nestlé riceveranno un premio di produzione di 2900 euro, una somma che sarà inclusa nelle buste paga. L'azienda ha deciso di riconoscere lo sforzo del team con questa iniziativa, che mira a valorizzare il lavoro svolto durante l'anno. La decisione riguarda tutte le persone coinvolte nel processo produttivo, che potranno così beneficiare di questa gratifica.

"Siamo contenti di poter confermare anche quest’anno un importante premio di produzione. Supporto economico, servizi e soluzioni di welfare permettono di contribuire concretamente al benessere delle persone sul luogo di lavoro e nella loro vita privata, una priorità assoluta per il Gruppo Nestlé in Italia", così Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia. La multinazionale, che qui a Perugia nello stabilimento Perugina di San Sisto occupa circa 600 dipendenti, a livello nazionale corrisponderà un premio fino a 2.900 euro a tutti i suoi collaboratori che lavorano nelle diverse fabbriche del Paese e che l’azienda ha deciso di riconoscere per i risultati raggiunti nel 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

