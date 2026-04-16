Truffa con i certificati bianchi per 2,5 milioni di euro assolto un imprenditore

Un processo si è concluso con l’assoluzione di un imprenditore di 50 anni, accusato di aver truffato il Gestore dei servizi energetici per circa 2,5 milioni di euro attraverso false attestazioni relative ai “certificati bianchi”. L’imputato, rappresentante legale di una società nel settore energetico, era stato coinvolto in un’indagine che aveva portato alla sua imputazione. La decisione è stata assunta al termine del rito abbreviato.

GALATINA - Si è chiuso con un’assoluzione il processo col rito abbreviato a carico dell’imprenditore Pierantonio Fiorentino, 50 anni di Galatina, accusato in qualità di legale rappresentante della società “Efficienza Energia Spa” di truffa aggravata ai danni del Gestore dei servizi energetici e.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Promesse di guadagni ingenti e facili, ma è una truffa: confiscati 4 milioni di euro a un imprenditoreAREZZO – Un impero di carta costruito sulle spalle di ignari risparmiatori, che aveva il suo baricentro operativo e patrimoniale proprio tra le dolci... Cade l'accusa di truffa sui fondi post-sisma, assolto imprenditore agricolo della BassaSi è chiuso con un'assoluzione in primo grado il processo a carico di un imprenditore agricolo del Modenese, accusato di aver orchestrato una truffa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La truffa milionaria dei certificati energetici per lavori mai eseguiti; Fate finta di essere gay, la truffa dei migranti per ottenere il permesso di soggiorno; La truffa degli incentivi green per ottenere denaro contante (25 milioni di euro): tutti i nomi delle 73 società coinvolte; Trading online: come riconoscere le truffe. La truffa milionaria dei certificati energetici per lavori mai eseguitiPer capire la frode bisogna conoscere i certificati bianchi o titoli di efficienza energetica. Lo Stato, per incentivare il risparmio energetico, premia chi realizza interventi reali — come ... torino.repubblica.it La truffa degli incentivi green per ottenere denaro contante (25 milioni di euro): tutti i nomi delle 74 società coinvolteA Torino, presentavano progetti fittizi tramite un sodalizio criminale per ottenere certificati bianchi, poi riciclavano i proventi illeciti. Chi sono i 34 imputati ... torinotoday.it In Appello a #Milano il caso di una truffa online che ha riguardato un uomo di #Varese: la ventenne di #Gallarate conosciuta in chat in realtà era un uomo di #Isernia - facebook.com facebook Pasta soporifera, la truffa “servita” dalla chef social x.com