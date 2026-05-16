Durante una trasmissione in diretta, un giornalista di Sky Sport ha commentato il rendimento di un centrocampista di nazionalità scozzese, osservando come il giocatore abbia mostrato una diminuzione di incisività rispetto alla stagione precedente. Il giornalista ha sottolineato che il centrocampista, che l’anno scorso aveva mostrato un rendimento molto positivo, quest’anno si è evidenziato meno sul campo. La sua analisi si è concentrata sulla differenza tra le prestazioni delle due stagioni, senza fare supposizioni sulle cause di questo calo.

Scott McTominay non è più lo stesso dello scorso anno. Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha sottolineato il calo evidente del centrocampista scozzese nella stagione in corso, evidenziando come “il McTominay travolgente dell’anno scorso lo hai visto poco quest’anno”. McTominay: dai picchi devastanti al rendimento altalenante. Lo scorso campionato McTominay è stato devastante nella continuità, con prestazioni impressionanti ripetute nel tempo. Quest’anno il quadro è radicalmente diverso. Modugno ha evidenziato come “di picchi impressionanti ne ho visti pochini”, segnalando un’alternanza tra momenti accettabili e prestazioni anonime. Il centrocampista ha faticato a mantenere quei standard che lo avevano reso una delle sorprese positive dell’estate azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Non è quello dell’anno scorso”: la frecciata a McTominay in diretta

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