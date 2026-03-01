Sanremo gli ascolti dell' ultima sera | 68,8% Peggio dell' anno scorso ma meglio della serata delle cover

La finale del Festival di Sanremo 2026 ha registrato una media di oltre 11 milioni di telespettatori e uno share del 68,8% su Rai1. Questa cifra rappresenta un calo rispetto all’edizione dello scorso anno, ma è comunque superiore rispetto alla serata dedicata alle cover. La trasmissione ha coinvolto un pubblico numeroso, consolidando la sua presenza in prima serata.

11 milioni 22 mila telespettatori davanti alla tv, dati in calo rispetto al 2025 ma in crescita rispetto alla serata delle cover La finale del Festival di Sanremo 2026 si è chiusa con una media di 11 milioni 22mila telespettatori su Rai1, pari al 68,8% di share considerando la total audience. Il risultato segna un incremento rispetto alla serata precedente, quella dedicata alle cover, che si era fermata al 65,6% di share. Il confronto con l’edizione 2025 evidenzia però un calo: la finale dello scorso anno aveva raggiunto 13 milioni 427 mila spettatori con il 73,1% di share (sempre in total audience). Numeri ancora più alti erano stati registrati nel 2024, quando la serata conclusiva – che aveva proclamato vincitrice Angelina Mango – era stata seguita, dalle 21. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

