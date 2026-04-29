Secondo Jolyon Palmer, George Russell non prova la stessa pressione che aveva Lando Norris nello stesso periodo dell'anno scorso. La differenza viene osservata in base alle sensazioni dei piloti e alle aspettative che circolano attorno a loro. Palmer ha condiviso questa opinione in un commento recente, senza aggiungere dettagli o approfondimenti sui motivi di questa percezione. La discussione si focalizza quindi sul confronto tra i due piloti e le rispettive condizioni mentali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jolyon Palmer, ex pilota di Formula 1, sostiene che George Russell non stia affrontando la stessa pressione nella sua corsa al titolo che ha vissuto Lando Norris nella stagione precedente. A soli tre gran premi dall’inizio del campionato F1 2026, Mercedes sembra avere il controllo della situazione, con Russell e Kimi Antonelli in testa alle classifiche. Russell ha iniziato la stagione con una vittoria in Australia, ma ha visto il suo compagno di squadra dominare le ultime due gare in Cina e Giappone. Attualmente, Antonelli si è portato in testa alla classifica con un vantaggio di nove punti, in vista del Gran Premio di Miami questo weekend.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jolyon Palmer: George Russell non sente la stessa pressione di Lando Norris dell’anno scorso.

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