Non ci sono più i Verdi di una volta

Da bolognatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, la gestione del verde pubblico ha attraversato diverse difficoltà che hanno creato profonde divisioni tra le parti coinvolte. Le controversie e le tensioni hanno portato a una situazione in cui il rapporto tra amministrazione e cittadini risulta segnato da sfiducia e insoddisfazione. La situazione attuale riflette una fase di crisi che sembra difficile da superare in breve tempo.

Le turbolenze degli ultimi anni sulla gestione del verde cittadino hanno lasciato degli strappi troppo ampi da ricucire. Così, i Verdi cambiano faccia. Anzi, facce. Nella giornata di sabato 18 aprile, il consigliere comunale Davide Celli e la co-portavoce della federazione metropolitana Monia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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