Non ci sono più gli inverni di una volta | l' analisi dei dati

L'inverno meteorologico 2025-2026 si è concluso, mostrando dati che confermano come le stagioni fredde siano cambiate rispetto al passato. Le temperature sono risultate più elevate rispetto alle medie storiche e le precipitazioni sono state inferiori alla norma in alcune regioni. Questo riassunto si basa su analisi ufficiali che monitorano le variazioni climatiche nel corso degli anni.

L’inverno meteorologico 2025-2026 si congeda, confermando, come si direbbe, che “non ci sono più gli inverni di una volta”. Con una temperatura media di 5,68 °C, la stagione appena conclusa si posiziona al quinto posto tra le più calde mai registrate dal 1961 a oggi, segnando un’anomalia di +1,82. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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