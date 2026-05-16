Un gruppo di volontari ha avviato un progetto chiamato “Noi che ci crediamo ancora” per promuovere il rilancio delle aree costiere. L’associazione si dedica da tempo a interventi di recupero e tutela delle zone di spiaggia e delle dune, coinvolgendo cittadini e enti locali. Recentemente, sono stati avviati lavori di riqualificazione e pulizia in diverse località, con l’obiettivo di favorire il ritorno di attività e visitatori lungo le coste. L’attività si concentra sulla cura e sulla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico.

Noi che ci crediamo ancora, è questo il nome dell’associazione che da anni si batte per il rilancio del lidi. "Da due anni affianchiamo Marcella Fioravanti nella realizzazione del ’ Mare in fiore ’, manifestazione creata da Sauro Fioravanti 18 anni fa e ripresa da Marcella dopo il covid. Purtroppo la manifestazione era scesa di interesse, il numero degli espositori una quarantina. Poi, già la scorsa edizione, avendo una associazione più strutturata, la manifestazione ha avuto un notevole salto di qualità. Quest’anno abbiamo voluto, insieme a Marcella, alzare ancora di più l’asticella selezionando con cura gli espositori, il numero e la qualità deli spettacoli e degli eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Noi che ci crediamo ancora’: "Mare in fiore, la grande rinascita"

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FULLA modern idol dies into a fat loafer's cursed wedding, and uses a system to rise.

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