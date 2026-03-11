La Fermana torna a vincere dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Montecchio Gallo, che ha riacceso la corsa alla vetta della classifica. La squadra conferma la propria determinazione e si prepara a partecipare alla partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, mentre il commento di un rappresentante della squadra sottolinea la convinzione di rimanere in corsa nonostante le difficoltà.

La Fermana torna al successo ed è un’ottima notizia per togliersi di dosso le scorie del big match dello Spadoni perso che ha riconsegnato la vetta della classifica al Montecchio Gallo, impegnato oggi nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Una mazzata che poteva stordire chiunque ma la Fermana, dopo un avvio di gara complicato, ha reagito nel miglior modo possibile e con il risultato necessario, la vittoria, per mantenersi in scia della squadra di Magi. Ora ci si giocherà tutto nelle prossime cinque gare con uno snodo non cruciale ma indubbiamente fondamentale domenica prossima: la Fermana di scena a Matelica mentre il Montecchio affronterà in trasferta il Tolentino, nel remake della finale di Coppa Italia Regionale (chiusa tra mille polemiche) che vide trionfare gli uomini di Magi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carmona: "Ci crediamo, la Fermana è ancora in piedi"

